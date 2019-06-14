Дипломатическое предупреждение: гражданам США в Молдове надо быть осторожнее

Посольство США в Молдове вынесло предупреждение второй степени: в дипломатическом представительстве США беспокоятся за своих граждан, которые сейчас находятся на территории республики, в связи с массовыми акциями, заявленными на 16 июня.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Предупреждение второй степени вынесло посольство Соединенных Штатов Америки в Кишиневе в связи с заявленными на воскресенье массовыми акциями.

"Ожидается большое число участников и массовое присутствие полиции. Мирные демонстрации могут стать опасными", - уточнили в посольстве.

Гражданам США рекомендовано избегать мест, где проходят манифестации. Также им рекомендуется быть предельно внимательными в случае, если они случайно окажутся поблизости от места проведения массовых собраний или акций протеста.

Американцев призывают анализировать местную прессу, быть готовыми к изменению движения транспорта и к блокированию некоторых трасс. Гражданам США самостоятельно рекомендуется продумать, как максимально себя обезопасить в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с заявленными на воскресенье массовыми общественными акциями.

Воскресная акция

Акция, запланированная на воскресенье в поддержку нового правительства и парламентского большинства, пройдет перед зданием парламента. Скорее всего, ее участники не будут организовывать шествия по городу, чтобы не блокировать движение транспорта, заявил в четверг депутат-социалист Григоре Новак в радиостудии Sputnik Молдова.

"Уверен, что будет много людей. Мы получали тысячи сообщений от людей, которые спрашивали, когда и где им собираться на марш. Они приедут сами – на велосипедах, телегах, автомобилях или автобусах. Мы не будем их привозить", - сказал Новак, подчеркнув, что это будет мирная манифестация.

При этом, депутат не исключил, что на мероприятие могут прийти и подстрекатели.

"Существует риск провокаций. Мы обсуждали это. Мы готовы, и у нас уже есть план того, как действовать, если сложится подобная ситуация", - добавил парламентарий.

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил в пятницу, что уход правительства Павла Филипа в отставку не станет причиной для отмены марша и митинга в поддержку нового правительства, запланированных на воскресенье, 16 июня.

"Марш и мирный митинг все равно состоятся, хотя есть вопросы по его проведению. Я думаю, что его нужно проводить как Марш победы и как элемент давления, чтобы КС (Конституционный суд - ред.) пересмотрел свои решения (о роспуске парламента и досрочных выборах - ред.)", - сказал Додон в эфире телеканала RTR Moldova.

По его словам, в субботу состоится совместное совещание президента, спикера парламента Зинаиды Гречаный и премьера Майи Санду, в рамках которого будут обсуждаться детали проведения марша и митинга.

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