В парках Кишинева в жару размещены емкости с питьевой водой

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Муниципальное предприятие Apă-Canal Chişinău разместило во всех столичных парках цистерны с водой. Такие меры приняты в связи с установившейся в Молдове жаркой погодой, сообщил поставщик.
"Специалисты гарантируют, что ежедневно будет проверяться качество питьевой воды в этих цистернах. Ее доставка осуществляется за счет предприятия", - уточнили в Apă-Canal Chişinău.
Кроме того, специалисты обеспечат нормальную работу всех фонтанов.
Власти также будут следить за тем, чтобы во всех парках можно было найти прохладительные напитки и мороженое. В медучреждениях в период жары должны быть организованы пункты первичной помощи.
Ученый: в ближайший век Молдову ждет настоящее испытание жарой>>>
Молдавские метеорологи предупредили о жаре
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) ранее установил реабилитационные пункты в пяти секторах Кишинева, а также в Унгенах, Хынчештах, Каушанах и Комрате. Еще предстоит установить такие же палатки в Бельцах и Кагуле. График работы этих точек - с 11.00 до 18.00.
В Кишиневе палатки находятся по следующим адресам:
- на Ботанике, у магазина "1000 мелочей";
- в столичном секторе Центр, у Центрального рынка;
- на Рышкановке, близ рынка на улице М. Басараб;
- на Чеканах, на улице Джинта Латинэ, 18;
- на Буюканах, на улице Каля Ешилор, 1.
В этих пунктах люди могут укрыться от жары и выпить воды. Там же будут дежурить сотрудники ГИЧС, которые в случае необходимости окажут медицинскую помощь.
"Спасатели призывают людей не находиться под палящим солнцем в дневные часы, не купаться в неавторизированных местах и в водоемах, где нет спасательных станций. Пожарные предупреждают также и о риске использования открытого огня", - подчеркнули в ГИЧС.
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Узнать, что мы сообщаем в OK