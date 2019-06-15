В парках Кишинева в жару размещены емкости с питьевой водой

В столице принимаются меры по снижению рисков влияния зноя на здоровье горожан.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Муниципальное предприятие Apă-Canal Chişinău разместило во всех столичных парках цистерны с водой. Такие меры приняты в связи с установившейся в Молдове жаркой погодой, сообщил поставщик.

"Специалисты гарантируют, что ежедневно будет проверяться качество питьевой воды в этих цистернах. Ее доставка осуществляется за счет предприятия", - уточнили в Apă-Canal Chişinău.

Кроме того, специалисты обеспечат нормальную работу всех фонтанов.

Власти также будут следить за тем, чтобы во всех парках можно было найти прохладительные напитки и мороженое. В медучреждениях в период жары должны быть организованы пункты первичной помощи.

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Молдавские метеорологи предупредили о жаре

Согласно предупреждению метеорологов, до 16 июня продолжает действовать "желтый код" в связи с наступающей жарой - "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33..+34 градуса по Цельсию".

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) ранее установил реабилитационные пункты в пяти секторах Кишинева, а также в Унгенах, Хынчештах, Каушанах и Комрате. Еще предстоит установить такие же палатки в Бельцах и Кагуле. График работы этих точек - с 11.00 до 18.00.

В Кишиневе палатки находятся по следующим адресам:

на Ботанике, у магазина "1000 мелочей";

в столичном секторе Центр, у Центрального рынка;

на Рышкановке, близ рынка на улице М. Басараб;

на Чеканах, на улице Джинта Латинэ, 18;

на Буюканах, на улице Каля Ешилор, 1.

В этих пунктах люди могут укрыться от жары и выпить воды. Там же будут дежурить сотрудники ГИЧС, которые в случае необходимости окажут медицинскую помощь.

"Спасатели призывают людей не находиться под палящим солнцем в дневные часы, не купаться в неавторизированных местах и в водоемах, где нет спасательных станций. Пожарные предупреждают также и о риске использования открытого огня", - подчеркнули в ГИЧС.

© Sputnik / Nicolai Kibich Как легче перенести сильную жару

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