Сезон отпусков: на границе Молдовы с Украиной образовалась пробка

Желающим выехать из Молдовы через КПП Паланка приходится ждать около часа.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. В субботу на молдавско-украинском пограничном пункте Паланка-Маяки Удобное образовалась очередь из автомобилей.

Согласно данным онлайн-приложения Пограничной полиции страны, желающим выехать из Молдовы через этот КПП приходится ждать около часа. Въехать на территорию нашей страны через пункт пропуска Паланка можно примерно спустя полчаса ожидания.

На остальные КПП нет пробок, информирует Погранполиция.

Молдавско-украинские пункты пропуска нередко бывают перегружены в летний период, так как многие граждане нашей страны отправляются отдыхать на море.

В целом, летом поток автомобилей и людей, пересекающих госграницу Молдовы вырастает на 20%.

В пятницу главы Таможенной службы и Погранполиции страны подписали совместный план действий, чтобы сократить время ожидания на границе. В частности, не исключено увеличение количества сотрудников ведомств.

"В случае повышенного пассажиропотока будут использовать все полосы, в том числе предназначенные для дипломатов. По этой полосе будут проходить контроль семьи с детьми и люди со специальными потребностями", - сообщили в Таможенной службе.

Работать в таком режиме Погранполиция и Таможня будут до 31 августа.

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