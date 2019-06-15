Кавкалюк подает в отставку и создает партию

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Замначальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк в субботу заявил, что подает в отставку.

"Считаю, что пришло время для новой страницы в моей профессиональной карьере. Сообщаю вам о своей отставке с 17 июня… После отставки продолжу быть рядом с гражданами Молдовы, но уже в другом качестве... Предлагаю себе заняться политикой и создать новую политическую партию", - заявил Кавкалюк в ходе брифинга в субботу.

Кавкалюк возглавлял пятое управление (спецопераций) Национального инспектората расследований, с сентября 2014 года исполнял обязанности руководителя Генинспектората полиции до момента избрания Александра Пынзаря новым главой структуры в конце марта 2016 года.

Ранее новое правительство отправило в отставку руководителя Генинспектората полиции Александра Пынзаря, назначив вместо него исполняющим обязанности Георге Балана.

В субботу премьер Майя Санду и глава МВД Андрей Нэстасе объявили, что намерены провести встречу с сотрудниками Генерального инспектората полиции.

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