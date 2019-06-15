Песчаная буря разыгралась в Кишиневе перед ливнем – видео

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. В субботу днем на молдавскую столицу обрушился ливень, но перед этим в Кишиневе разыгралась настоящая песчаная буря. Такие кадры можно было снять, наверное, в каждом секторе города.
Это видео было сделано на Буюканах. В течение нескольких минут пыль и песок, поднявшиеся в воздух, не давали дышать тем, кто находился на улице.
Затем обрушившийся ливень изменил ситуацию.
К слову, осадков на 15 июня молдавские метеорологи в центральных районах не прогнозировали, предупреждая о грозах лишь на севере страны.
До 16 июня продолжает действовать "желтый код" из-за жары - "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33-34 градусов по Цельсию".
В воскресенье по всей республике сохранится такая же погода и аналогичный температурный режим. Почти так же жарко будет и на следующей неделе. С понедельника по среду в северных районах возможны грозовые дожди. А температура воздуха в дневные часы в тени составит от +27 до +32 градусов.
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