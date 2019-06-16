Об этом стоит позаботиться заранее: как получить бесплатное место в вузе РФ

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik, Дарья Чернега. До тысячи студентов из Молдовы ежегодно поступают в вузы Российской Федерации. Такие данные привел глава Российского центра науки и культуры в Молдове Михаил Давыдов. Большинство абитуриентов - порядка 500 человек, попадают в университеты этой страны по квоте, выделенной министерством образования России. Остальные общаются с вузами напрямую.

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Подготовка к поступлению в высшие учебные заведения России начинается в декабре-январе. Как рассказал Давыдов, примерно тогда следует обратиться в российский Центр науки и культуры для предварительных консультаций. Лицеисты, желающие продолжить образование в России, должны зарегистрироваться на специальном портале Russia.study и дождаться уведомления о том, когда необходимо явиться на испытания чтобы написать тест.

"Средний балл может меняться каждый год в зависимости от того, как напишут тест участники испытания. В среднем это – 6-7 баллов, в зависимости от предмета. Это позволяет претендовать на место в российских университетах", - пояснил Давыдов.

По каким предметам потребуется написать тест, зависит от выбранной специальности. Отдельные правила действуют для соискателей на места в вузах с творческим профилем. Например, будущие музыканты и художники после получения квоты должны лично явиться в учебное заведение и пройти творческие испытания. Только после их успешной сдачи можно рассчитывать на бесплатное обучение в вузах творческого профиля.

Какие ВУЗы предпочитают молдавские абитуриенты

Плехановская экономическая академия, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный университет и Российский Университет Дружбы Народов – самые популярные учебные заведения среди молдавской молодежи, желающей продолжить образование в России. Как отметил глава РЦНК, в последнее время тенденции меняются. Абитуриенты из Молдовы стали обращать больше внимания на другие крупные университетские центры, как например, Казань. Их, кстати выбирают и по той причине, что жизнь там дешевле, чем в столичных регионах.

"Кроме того, мы фиксируем изменение интереса по направлениям подготовки. Если раньше львиную долю занимали ребята, которые хотят стать экономистами и юристами, то сейчас появляется все больше молодых людей, выбирающих инженерные профессии, медицинские и другие точные науки", - отметил Давыдов.

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Для того, чтобы помочь молодым людям определиться с выбором учебного заведения, РЦНК ежегодно проводит презентации отдельно взятых вузов. В частности, Кишинев и другие населенные пункты ежегодно посещают представители Высшей школы экономики.

"Они организуют олимпиады, деловые игры, по результатам которых ребята напрямую поступают на бюджетные места, а также предоставляются существенные скидки до 70% на контрактные места", - добавил глава РЦНК.

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