В летний период пограничные КПП Молдовы будут работать в усиленном режиме

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Таможенники и пограничные будут совместно работать для повышения эффективности движения на границе в летний период, об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции Молдовы.
Как отметили в пресс-службе ведомства. эти меры связаны с тем, что летом показатели перехода границы увеличиваются в среднем на 20%.
"План совместных действий подписали директор Таможенной службы Виталие Врабие и глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь. Согласно документу, будут упрощены процедуры контроля с 15 июня по 31 августа, а управление персоналом будет планироваться для наиболее востребованных КПП", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что речь идет об увеличении количества инспекторов и проверочного оборудования, а также об участии руководства постов в осуществлении таможенного и пограничного контроля.
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В ведомстве подчеркнули, что в периоды увеличения потока будут использоваться все полосы контроля, независимо от направления перехода, в том числе те, которые предназначены для дипломатического корпуса.
По статистическим данным, прошлым летом госграницу пересекли около семи миллионов человек, что на 7% больше, чем в аналогичный период 2017 года.
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