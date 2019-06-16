В летний период пограничные КПП Молдовы будут работать в усиленном режиме

Пропускную способность необходимо увеличить, поскольку в сезон отпусков поток транспорта и пассажиров возрастает на одну пятую.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Таможенники и пограничные будут совместно работать для повышения эффективности движения на границе в летний период, об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции Молдовы.

Как отметили в пресс-службе ведомства. эти меры связаны с тем, что летом показатели перехода границы увеличиваются в среднем на 20%.

"План совместных действий подписали директор Таможенной службы Виталие Врабие и глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь. Согласно документу, будут упрощены процедуры контроля с 15 июня по 31 августа, а управление персоналом будет планироваться для наиболее востребованных КПП", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что речь идет об увеличении количества инспекторов и проверочного оборудования, а также об участии руководства постов в осуществлении таможенного и пограничного контроля.

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В то же время будет мобилизован персонал для борьбы с нарушениями, которые будут заниматься документированием такого рода эпизодов без привлечения сотрудников с контрольной линии.

В ведомстве подчеркнули, что в периоды увеличения потока будут использоваться все полосы контроля, независимо от направления перехода, в том числе те, которые предназначены для дипломатического корпуса.

По статистическим данным, прошлым летом госграницу пересекли около семи миллионов человек, что на 7% больше, чем в аналогичный период 2017 года.

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