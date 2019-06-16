В центре Кишинева опять все меняется: движение будет организовано иначе

Полтора месяца общественный транспорт будет ездить не так, как до сих пор – в местной администрации рассказали, с чем это связано.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. С понедельника в центре молдавской столицы будет ограничено движение транспорта в связи с работами "по восстановлению инженерных коммуникаций в исторической части города". Из-за этого изменятся маршруты пяти видов общественного транспорта, сообщили в примэрии Кишинева.

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Ограничения действуют с 17 июня по 31 июля на улице Тигина - участок между улицами 31 августа 1989 и Букурешть.

В течение полтура месяцев общественный транспорт перенаправят по другим маршрутам.

Автобус №9 с бульвара Штефана чел Маре поедет по улицам Измаильской, Букурешть, Тигина, А. Матеевича, П. Халиппа, И. Инкулец и далее по привычному пути.

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Микроавтобус №13 с улицы Тигина свернет на бульвар Штефана чел Маре, затем поедет по улице Чуфля, бульвару Дачия и далее по обычному маршруту.

Маршрутка №190 с Тигина будет следовать по бульвару Штефана чел Маре, далее по улицам Измаильская, Букурешть, Тигина, А. Матеевича, П.Халиппа, И.Инкулец и дале по привычному пути.

Микроавтобусы №178 и 192 с улицы Тигина свернут на бульвар Штефана чел Маре, улицу В. Александри и далее поедут по обычному маршруту.

Чтобы избежать пробок, водителей просят следовать дорожным указателям и по возможности объезжать участок, где будут вестись ремонтные работы.

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