Президент Молдовы поздравил православных с Троицей

В воскресенье, 16 июня, православные верующие отмечают один из 12 главных церковных праздников.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вместе с супругой Галиной приняли участие в литургии в монастыре Кондрица. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня, когда православные верующие празднуют Святую Троицу, Пятидесятницу или, как ее еще называют в народе, Великое воскресенье, вместе с первой леди Галиной Додон принял участие в литургии в Монастыре Кондрица. Молился за обеспеченное и спокойное будущее нашей страны", - написал глава государства.

В воскресенье православные верующие отмечают один из 12 главных церковных праздников — он посвящен евангельскому событию — сошествию Святого Духа на апостолов и прославлению Святой Троицы. По традиции в этот день церкви и дома украшаются ветками липы и ореха, которые символизируют языки пламени, сошедшие на учеников Христа.

"По случаю праздника передаю искренние поздравления всем согражданам, желаю благополучия в доме и мира в стране. Поздравляю и жителей тех населенных пунктов, которые сегодня отмечают храмовый праздник", - заключил глава государства.

О традициях праздника, и том, что нельзя делать верующим, подробно можно прочитать в нашем материале>>>

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