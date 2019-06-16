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Врач в больнице, архивное фото

В НАПБ раскрыли новые подробности массового отравления в Сороках

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Список попавших в больницу пополнился – люди госпитализированы в двух районах республики.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Количество госпитализированных после отравления на поминках в Сорокском районе выросло до 18 человек, сообщили в воскресенье в Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ).

Ранее говорилось о 13 попавших в больницы после отравления на поминках в селе Холошница.

В НАПБ уточнили, что тризна проводилась 15 июня. В ней принимали участие от 60 до 70 человек, в том числе 10 детей.

"Блюда для мероприятия готовил экономический агент из Дрокии и доставил их по месту жительства заказчика. В воскресенье к 14.30 госпитализированы 14 человек в Сороках и 4 – во Флорешть. Состояние пациентов средней степени тяжести", - сообщили в Агентстве. 

Мы все умрем. Но это не точно
© Sputnik /
Мы все умрём. Отравление пестицидами

В ведомстве уточнили, что поминки проводились дома.

"Инспекторы НАПБ вместе со специалистами Центра общественного здоровья пытаются найти источник инфекции. Взяты пробы, которые передали в лабораторию". – добавили в Агентстве.

Там же подчеркнули, что до выяснения всех обстоятельств произошедшего экономический агент должен приостановить свою деятельность.

Ранее медики сообщили, что у пациентов температура 38,5, тошнота, рвота и боли в животе, что говорит о пищевом отравлении.

Госпитализированные люди рассказали, что ели куриное мясо, голубцы, блины и салат с майонезом.

Не исключено, что экономического агента оштрафуют.

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