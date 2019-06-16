Сообщение о бомбе в аэропорту оказалось ложным

За ложное сообщение о бомбе местное законодательство предусматривает штраф до 42 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу общества до 240 часов или до двух лет тюрьмы.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в Международном аэропорту Кишинева не подтвердилось, заявила Sputnik пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.

В воскресенье вечером неизвестный сообщил, что воздушная гавань заминирована. Из здания эвакуировали пассажиров, а на место прибыла полиция и саперы, которые проводили проверку.

"Сообщение о бомбе оказалось ложным", - сказала Новицки.

Согласно данным информационного табло аэропорта, пока проводилась проверка, были задержаны пять рейсов на прилет и три на вылет. Среди них самолеты из Венеции, Афин, Дублина, Болоньи, Тель-Авива, а также борты в Болонью, Лондон и Москву.

Полиция выясняет личность позвонившего.

За ложное сообщение о бомбе местное законодательство предусматривает штраф до 42 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу общества до 240 часов или до двух лет тюрьмы.

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