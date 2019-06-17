Кто в Кишиневе останется без света — список улиц

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник 17 июня из-за проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

В столице без света останутся жители ряда домов в секторах:

Ботаника:

- ул. Грэдина Ботаникэ 2, Мунчешть 255, 400-406, 400/1, 406/1, Н. Грэдеску 15-23, 18, Подишулуй 8-16, Салкымилор 18, 31 - в период с 09:30 - 12:00.

- ул. Валя Кручий 4, 4/3, 6 - в период с 12:00 - 17:00.

- ул. Буребиста 46, 90-110, 116-118, 134; ул. Бутукулуй 53B; ул. Сармизеджетуса 88 в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Индепенденцей 5, 5/1, 5/2, 5A; пр. Траян 6/1, 6/3, 6/4, 6, 8, 8/1, 10 - в период с 09:30 - 12:30.

- ул. Индепенденцей 18, 20, 20/1, 22, 24/1; пр. Траян 17, 17/1, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/4 в период с 12:00 - 17:00.

- ул. Зелинского 30/3, 32/4, 32/5, 32/6; Трандафирилор 13/6 в период с 09:00 - 13:00

- ул. Зелинского 34/3 в период с 13:00 - 17:00

Центр:

- ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 - в период с 09:15 - 18:00.

Рышкановка:

- ул. 8 Марта 37-115, 38-120; ул. В. Бадиу 70; Кэлушарь 10-48, 13-65; Конструкторилор 8-86, 43-147; Криулень 8-58, 13-63; Монтана 20-34, 11-23; Питуличии 15-29; Подгоренилор 5, 67-97, 76-126; Поштей 35-53, 78-100 в период с 09:45 - 17:45.

Буюканы:

- ул. Б. Лэутару 26A, 28, 28/1, 32; Корнулуй 11/1; Гиочеилор; Штефан Нягэ 16-38, 17-37 в период с 09:20 - 19:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.

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