В детских лагерях вода никуда не годится - первые итоги повальной проверки

ANSA отчиталось об инспекции, которая проведена во всех детских лагерях отдыха в Молдове.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) провели внезапные проверки в летних лагерях для детей и зафиксировали первые нарушения. Больше всего вопросов, в частности, вызывает качество воды, используемой в пищевых блоках. К настоящему моменту только 46 из 62 постоянных детских лагерей по всей стране получили разрешение на открытие

В этом году число детей, получающих бесплатные путевки в летние лагеря, увеличилось. В список получателей входят не только дети из социально уязвимых семей, но и семьи с более чем тремя детьми, семьи с одним родителем, семьи с одним или обоими родителями с ограниченными возможностями, но и дети, которые являются членами молодежных клубов на местах, сообщал ранее кишиневский муниципальный департамент по защите прав ребенка.

В этом году стоимость частично профинансированной путевки в детский лагерь в столице составляет 1950 леев, из которых родители должны оплатить 20%. Кроме того, более 3500 детей из социально уязвимых семей и детей, которые добились хороших результатов в образовании, будут отдыхать бесплатно.

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