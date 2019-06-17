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Пьяный полицейский не избежал наказания: ему дали 7 лет тюрьмы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Правоохранитель переместил тело погибшего пассажира на место водителя, но ему не удалось провести следствие и избежать тюрьмы.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Полицейский, севший за руль нетрезвым, спровоцировавший смертельную аварию и пытавшийся запутать следствие, приговорен к семи годам тюремного заключения, сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.

"Чтобы избежать наказания до приезда следственной группы полицейский переместил тело пассажира на место водителя, пытаясь ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве. 

Судебный молоток. Архивное фото
CC0 / Pixabay / Activedia
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Полицейский сел за руль автомобиля BMW в пьяном виде и спровоцировал аварию, приведшую к гибели пассажира, 26-летнего военнослужащего. Трагедия произошла 11 июля 2017 года на трассе R2.

В автомобиле, следовавшем из села Кетросу Новоаненского района в Кишинев, находилось двое пассажиров. В какой-то момент водитель потерял управление, и его машина врезалась в автомобиль Toyota Prius, следовавший по той же полосе движения. В результате столкновения BMW слетел с дороги и врезался в дерево.

Прокуроры предположили факт обмана полицейского и направили биологические пробы с места трагедии на экспертизу в Румынию, где подтвердились подозрения следствия.

"Прокуратура Кишинева доказала вину полицейского. Его приговорили к семи годам тюремного заключения с лишением водительских прав на пять лет", - добавили в Генпрокуратуре.

Кроме того, полицейский обязан выплатить потерпевшей стороне материальный ущерб в 164 тысячи леев и еще 22 тысячи леев за судебные расходы.

Правоохранителям еще предстоит квалифицировать действия других людей, которые помогли ввести следствие в заблуждение.

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