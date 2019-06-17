Андрей Нэстасе: политизация МВД отныне прекращена

КИШИНЕВ, 17 июня - Sputnik. Политизация МВД отныне прекращается, заявил новый министр внутренних дел Андрей Нэстасе, который был представлен сегодня коллективу министерства. В мероприятии приняла участие премьер-министр Майя Санду.

Андрей Нэстасе сказал, что должность, на которую он был назначен, является для него большой ответственностью и заявил, что период политизации деятельности правоохранителей закончился.

"Мы сделаем министерство открытым для граждан. Политизация деятельности МВД с этого момента прекращается", - сказал Нэстасе.

Министр раскритиковал ситуацию, сложившуюся в последние годы, когда МВД контролировался "одним человеком или группировкой", заявил новый глава министерства.

"Мы не позволим больше вами манипулировать. Мы будем строго придерживаться законов, будем твердыми и честными, - сказал Нэстасе. - "Наша борьба с коррупцией пойдет с такой интенсивностью, которой еще не видели. Каждый полицейский поймет, что он обязан служить только народу и никому другому ".

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