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Министерство Внутренних Дел

Андрей Нэстасе: политизация МВД отныне прекращена

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Премьер-министр Майя Санду представила коллективу МВД нового министра внутренних дел.

КИШИНЕВ, 17 июня - Sputnik. Политизация МВД отныне прекращается, заявил новый министр внутренних дел Андрей Нэстасе, который был представлен сегодня коллективу министерства. В мероприятии приняла участие премьер-министр Майя Санду.

Андрей Нэстасе сказал, что должность, на которую он был назначен, является для него большой ответственностью и заявил, что период политизации деятельности правоохранителей закончился.

"Мы сделаем министерство открытым для граждан. Политизация деятельности МВД с этого момента прекращается", - сказал Нэстасе.

Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Министр раскритиковал ситуацию, сложившуюся в последние годы, когда МВД контролировался "одним человеком или группировкой", заявил новый глава министерства.

"Мы не позволим больше вами манипулировать. Мы будем строго придерживаться законов, будем твердыми и честными, - сказал Нэстасе. - "Наша борьба с коррупцией пойдет с такой интенсивностью, которой еще не видели. Каждый полицейский поймет, что он обязан служить только народу и никому другому ".

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Теги:
Андрей Нэстасе


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