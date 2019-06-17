Безопасность на воде: в Молдове резко растет число утонувших

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Трое человек утонули за сутки в различных водоемах страны. Информацию об этом в понедельник подтвердили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
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Первый случай произошел рядом с Вадул луй Водэ, где рано утром в Днестре утонул 53-летний мужчина.
"На место происшествия прибыли водолазы поисково-спасательной бригады №1, которые обнаружили тело погибшего", - сообщили в ГИЧС.
Еще одна трагедия случилась в Сынджерей. Там в местном озере утонул 27-летний молодой человек.
Кроме того, около полудня 16 июня в селе Пухой утонул 48-летний мужчина. Его тело из воды также извлекли водолазы.
Ранее сообщалось, что в субботу утонули четверо человек. Первый эпизод произошел в селе Грэсень Унгенского района днем в субботу. Несколько молодых людей обратились за помощью спасателей, сообщив, что их друг не выплыл на поверхность.
В этом же районе произошла и другая трагедия. В реке Рэут утонул 8-летний мальчик. Родители заметили, что вещи ребенка лежат на берегу, а его нет. После поисков водолазы нашли бездыханное тело мальчика в воде.
В Бричанском районе утонул мужчина, личность которого еще предстоит установить.
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В селе Моловата Ноуа Дубоссарского района произошло другое ЧП – в Днестре утонул 37-летний мужчина. По предварительной информации, он собирался на рыбалку, но живым домой не вернулся. Его тело нашли спасатели.
По информации Генинспектората по ЧС, с начала 2019 года утонули 26 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.
Основные правила безопасности
В ГИЧС подчеркнули — чтобы снизить риск возможного ЧП такого рода, нужно следовать ряду простых правил:
- следите за детьми поблизости, когда заходите в воду или находитесь вблизи;
- не купайтесь ночью или после употребления спиртных напитков;
- купаясь, не взбирайтесь на различные объекты;
- если вы не умеете плавать, не входите в воду в одиночестве и не идите туда, где глубина превышает уровень вашего пояса;
- зовите на помощь, когда чувствуете, что находитесь в опасности или становитесь свидетелем того, как кто-то тонет;
- плавайте только в водоемах, которые соответствующим образом подготовлены.
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