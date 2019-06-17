Безопасность на воде: в Молдове резко растет число утонувших

В минувшие выходные сразу семь человек утонули, отправившись на отдых или на рыбалку.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Трое человек утонули за сутки в различных водоемах страны. Информацию об этом в понедельник подтвердили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

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Первый случай произошел рядом с Вадул луй Водэ, где рано утром в Днестре утонул 53-летний мужчина.

"На место происшествия прибыли водолазы поисково-спасательной бригады №1, которые обнаружили тело погибшего", - сообщили в ГИЧС.

Еще одна трагедия случилась в Сынджерей. Там в местном озере утонул 27-летний молодой человек.

Кроме того, около полудня 16 июня в селе Пухой утонул 48-летний мужчина. Его тело из воды также извлекли водолазы.

Ранее сообщалось, что в субботу утонули четверо человек. Первый эпизод произошел в селе Грэсень Унгенского района днем в субботу. Несколько молодых людей обратились за помощью спасателей, сообщив, что их друг не выплыл на поверхность.

В этом же районе произошла и другая трагедия. В реке Рэут утонул 8-летний мальчик. Родители заметили, что вещи ребенка лежат на берегу, а его нет. После поисков водолазы нашли бездыханное тело мальчика в воде.

В Бричанском районе утонул мужчина, личность которого еще предстоит установить.

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В селе Моловата Ноуа Дубоссарского района произошло другое ЧП – в Днестре утонул 37-летний мужчина. По предварительной информации, он собирался на рыбалку, но живым домой не вернулся. Его тело нашли спасатели.

По информации Генинспектората по ЧС, с начала 2019 года утонули 26 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Основные правила безопасности

В ГИЧС подчеркнули — чтобы снизить риск возможного ЧП такого рода, нужно следовать ряду простых правил:

следите за детьми поблизости, когда заходите в воду или находитесь вблизи; © Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Трагедия в Оргеевском районе: девочка утонула в Реуте, сестру едва спасли

не купайтесь ночью или после употребления спиртных напитков;

купаясь, не взбирайтесь на различные объекты;

если вы не умеете плавать, не входите в воду в одиночестве и не идите туда, где глубина превышает уровень вашего пояса;

зовите на помощь, когда чувствуете, что находитесь в опасности или становитесь свидетелем того, как кто-то тонет;

плавайте только в водоемах, которые соответствующим образом подготовлены.

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