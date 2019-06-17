Ноги ломать не придется - что планируют сделать столичные власти

До конца осени намечено провести ремонт дворовых пространств в Кишиневе, подъездных путей, тротуаров и бордюров.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Хорошая новость для кишиневцев - спустя несколько десятилетий во внудридворовых пространствах многоэтажных домов начнут ремонтировать подъездные пути, латать дыры в асфальте, восстанавливать тротуары и бордюры.

Первоначально планируется отремонтировать дороги во дворах в столичных секторах Буюканы и Ботаника, затем катки начнут укладывать покрытие у подъездов жилых домов на Чеканах и на Рышкановке.

"Очевидно, что без нормальных дорог невозможна комфортная жизнь в Кишиневе. Нас интересует качественный ремонт дорог, мы должны заблаговременно информировать жильцов определенных улиц, где будут проводиться ремонтные работы, чтобы не создавать неудобств", - заявил Кодряну.

Он отметил, что планируется полностью восстановить дорожное покрытие в 60 кишиневских дворах. Кодряну уточнил, что ремонтные работы будут длиться более трех месяцев.

Порядка 10 тысяч квадратных метров асфальта планируется уложить на подъездных путях во дворы в каждом из четырех секторов города, на эти цели из бюджета примэрии выделено около 200 тысяч евро. Об этом сообщил на еженедельном заседании служб примэрии глава муниципального предприятия Exdrupo Марчел Застынчану.

Муниципальные советники в субботу потребовали отставки и.о. примара Кишинева Руслана Кодряну и вице-примара столицы Нистора Грозаву.

"Выражаем вотум недоверия и.о. примара Руслану Кодряну и вице-примару Нистору Грозаву. Именно эти люди были вместе с олигархическим режимом и творили беспредел в Кишиневе", - заявил советник от фракции социалистов Александр Одинцов.

Требование уйти в отставку озвучили советники-социалисты. Его поддерживает Василий Киртоакэ, который настаивает однако лишь на отставке Грозаву. Либерал Ион Чебану, в свою очередь, заявил, что готов проголосовать вместе с социалистами по этому вопросу на заседании мунсовета.

Руслан Кодряну был выбран муниципальным советником от фракции "Народная европейская платформа Молдовы Юрия Лянкэ", затем возглавил эту фракцию, сменив на данном партийном посту Оазу Нантоя. В конце 2017 года он был назначен вице-примаром, поэтому объявил, что отказывается от должности муниципального советника. Затем в 2018 году после Силвии Раду стал исполняющим обязанности столичного градоначальника.

Грозаву является вице-примаром молдавской столицы с декабря 2007 года.

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