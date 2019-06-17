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ДОТ в селе Кошница.

В пятницу в Молдове зажгут свечи в память о тех, кто погиб в годы войны

© Facebook / Борис Шаповалов
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (341)
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Ставшая традиционной акция "Свеча памяти" пройдет в селе Кошница Дубоссарского района Молдовы.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Когда-то здесь рвались снаряды и мины, пулеметы захлебывались свинцом, а сегодня тишину прерывает лишь пение птиц и ветер, гуляющий вблизи руин ДОТа № 417.

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В пятницу, 21 июня, в молдавском селе Кошница вспомнят всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны за свободу и независимость родины, кто знал цену миру и так упорно шел к нему все 1418 дней и ночей. Десятки свечей зажгут там, где когда-то шел неистовый бой. Акция "Свеча памяти", уже ставшая традиционной, организована общественной организацией "Август" и "Русским военно-патриотическим клубом".   

В преддверии 22 июня - Дня скорби и памяти жертв фашизма - тихие языки пламени тающих свечей напомнят о всех, кто закатного неба уже не увидит.

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби проходят в нынешнем году при поддержке президента Молдовы, посольства России в Кишиневе, Российского центра науки и культуры, администрации Дубоссарского района в рамках работы Национального Координационного Комитета "Победа".

Наследие ветеранов: потомки участников Великой Отечественной бережно хранят семейные реликвии
© Sputnik / Nicu Goncear
Наследие ветеранов: потомки участников ВОВ бережно хранят семейные реликвии

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в акции. Автобусы в Кошницу будут отходить с 20:00 часов от мемориала воинской славы "Вечность". На месте для участников акции будет приготовлена фронтовая каша в полевых условиях и горячий чай. Ровно в 04:00 часа утра, когда Германия напала на Советский Союз, будут зажжены свечи и пройдет минута молчания по погибшим на войне и жертвам фашизма. В Кишинев все участники акции вернутся 22 июня к 05:00 часам.   

В жарком июне 1941-го гарнизон ДОТа принял неравный бой против фашистских захватчиков, но не сдался врагу. В память о погибших героях будет организована культурная программа, включающая просмотр документальных фильмов о Великой Отечественной войне, исполнение песен и стихотворений военных лет.

Также на стене долговременной огневой точки № 417 будет установлена гранитная плита в честь командира пулемётного взвода 73-го отдельного пулеметного батальона, коменданта ДОТа младшего лейтенанта Суворина, руководившего обороной этого участка фронта летом 1941-го года.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться по телефону 079639301.

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Тема:
Наследники великой Победы (341)

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