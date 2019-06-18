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Такси

Специалисты предупреждают: как таксисты могут обмануть клиента

CC0 / Pixabay / MichaelGaida
Общество
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Граждане, пользующиеся услугами такси, привыкли платить фиксированный тариф. Теперь же сумма к оплате получается разная, согласно счетчику. А сам водитель такси обязан выдавать кассовый чек.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Тарифы за километр, выезд и ожидание клиента необходимо прописать и выставить на видном для всех месте, например, на дверях автомобиля. Об этом заявила в эфире радио Sputnik Молдова представитель Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Елена Мурариу.

Такси
CC0 / Pixabay / MichaelGaida
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Она отметила, что есть множество тарифов, в том числе ночной и дневной , а также отдельный по городу и за чертой города.

Мурариу призывает всех пассажиров такси внимательно следить за тем, какие данные устанавливает на счетчик водитель в начале поездки.

"Перед поездкой водитель выполняет некоторые операции на счетчике. Обратите внимание на то, как программирует счетчик таксист, и убедитесь, что все данные введены верно и вы заплатите за поездку, которую заказали", - объяснила Мурариу.

Представители агентства напоминают, что все клиенты могут написать жалобу в случае, если водитель ведет себя неадекватно или просит слишком завышенную сумму за поездку.

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Согласно закону, все машины службы такси должны быть оборудованы счетчиком и стоимость поездки высчитывается исходя из показателей счетчика.

Такси
CC0 / Pixabay / MichaelGaida
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За несоответствующую экипировку авто, а именно за отсутствие счетчика, помимо штрафа в размере 15 тысяч леев, будут сняты регистрационные номера автомобиля на полгода.

Больше информации можно узнать из полного интервью.

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Теги:
счетчик, такси


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