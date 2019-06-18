Специалисты предупреждают: как таксисты могут обмануть клиента

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Тарифы за километр, выезд и ожидание клиента необходимо прописать и выставить на видном для всех месте, например, на дверях автомобиля. Об этом заявила в эфире радио Sputnik Молдова представитель Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Елена Мурариу.
Она отметила, что есть множество тарифов, в том числе ночной и дневной , а также отдельный по городу и за чертой города.
Мурариу призывает всех пассажиров такси внимательно следить за тем, какие данные устанавливает на счетчик водитель в начале поездки.
"Перед поездкой водитель выполняет некоторые операции на счетчике. Обратите внимание на то, как программирует счетчик таксист, и убедитесь, что все данные введены верно и вы заплатите за поездку, которую заказали", - объяснила Мурариу.
Представители агентства напоминают, что все клиенты могут написать жалобу в случае, если водитель ведет себя неадекватно или просит слишком завышенную сумму за поездку.
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Согласно закону, все машины службы такси должны быть оборудованы счетчиком и стоимость поездки высчитывается исходя из показателей счетчика.
За несоответствующую экипировку авто, а именно за отсутствие счетчика, помимо штрафа в размере 15 тысяч леев, будут сняты регистрационные номера автомобиля на полгода.
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