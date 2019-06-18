Важное нововведение: таможенные пошлины можно будет оплатить онлайн

Оплатить необходимую услугу можно будет авансом или уже в процессе растаможивания.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Таможенная служба вводит услугу оплаты прав по импорту и экспорту посредством правительственной платформы онлайн-платежей MPay. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Таможенные пошлины можно будет оплатить онлайн или через терминалы cash-in. Физические и юридические лица вне зависимости от гражданства смогут оплачивать таможенные любым доступным способом – через internet-banking, с помощью банковской карты или наличными", - сообщили в Таможенной службе.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что намерены установить в пунктах пропуска компьютеры, через которые можно будет входить в систему internet-banking.

Оплатить услугу можно будет авансом или уже в процессе растаможивания.

Как уточнили в Таможенной службе, "цель инициативы – предоставить налогоплательщикам удобный механизм оплаты и улучшить доступ к предоставляемым услугам".

В ведомстве уверены, что новая опция исключит необходимость простаивать очереди в банках.

Ранее сообщалось, что летом поток автомобилей и людей, пересекающих госграницу Молдовы вырастает на 20%.

В связи с этим главы Таможенной службы и Погранполиции страны подписали совместный план действий, чтобы сократить время ожидания на границе. В частности, не исключено увеличение количества сотрудников ведомств.

"В случае повышенного пассажиропотока будут использовать все полосы, в том числе предназначенные для дипломатов. По этой полосе будут проходить контроль семьи с детьми и люди со специальными потребностями", - сообщили в Таможенной службе.

Работать в таком режиме Погранполиция и Таможня будут до 31 августа.

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