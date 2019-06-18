Забытая история: дети прошли десятки километров по Кодрам тропами партизан

С 14 по 16 июня в республике состоялся пеший поход по местам партизанской славы, дети узнали подробности о событиях Великой Отечественной войны, имевших место на молдавской земле в 1941-1944 годах.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik, Андрей Петрик. Знойные июньские вечера, тихие звуки гитары, пронзительные и лирические песни военных лет, завораживающие языки пламени костра - молдавские дети и подростки впервые так подробно узнали о событиях Великой Отечественной войны, которые происходили в республике в те огненные годы.

В республике состоялся поход по местам боевой славы партизан, в котором приняли участие дети от 5 до 15 лет, их родители, гиды. Более 40 километров прошагала группа по следам предков, которые мешали деятельности фашистов на оккупированной территории, заставляли изрядно понервничать захватчиков, вызывали у них гнев и ярость своими подпольными действиями.

Поход, организованный клубом горного туризма "Траверс" при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове и Национального координационного комитета "Победа", был посвящен 75-летию освобождения республики от фашистских захватчиков, которое отметят 24 августа нынешнего года.

Маршрут пролег по центральным Кодрам Молдовы - по территории Каларашского и Страшенского районов. На привалах, там, где когда-то располагались партизанские лагеря, дети слушали отрезки из истории родного края и, как будто, не верили, что все эти события разворачивались на молдавской земле. За все три дня похода с трассы не сошел ни один из участников похода, а те, кто уставали, могли попить ледяной, пробирающей до костей, колодезной воды.

Дети и подростки посетили также село Сесены, где установлен памятник погибшим бойцам партизанского отряда "Журналист", восстановленный при помощи правительства Волгограда. И взрослые, и ребята с интересом выслушали рассказ директора краеведческого музея этого села о героях-партизанах. Многие его экспонаты - фотографии, книги, альбомы, найденные при поисковых работах осколки непосредственно связаны с деятельностью "Журналиста".

Также в Музее хранятся альбомы с воспоминаниями местных жителей, записанные юными следопытами в 1980-е годы.

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В Каларашском районе действовал партизанский отряд "Журналист", командиром которого был М.В. Смелевский, а комиссаром — Е.П. Исайкин. Также в молдавских Кодрах активную деятельность развернули отряды имени Фрунзе (командир — И. И. Лысов), имени Ф.Дзержинского (командир — Е.И. Петров), имени Н.Щорса (командир — Г. А. Посадов). Своей деятельностью они наносили урон противнику в живой силе и технике, сеяли настоящую панику в рядах фашистских оккупантов.

Первым из сесенцев установил связь с партизанами местный дедушка Александру Кирикэ. Это он приносил им продукты, помог отыскать удобное место для размещения базы отряда, был и переводчиком, и проводником. Кто-то из парашютистов, острый на язык, прозвал деда "хозяином кодр".

И в самом деле, дед умел слушать и понимать говор леса, знал все нехоженые тропы и самые укромные уголки, знал, как зайти в лес и как выйти из него незамеченным. Он был глазами и ушами отряда. Его дом на опушке леса превратился в своего рода промежуточную базу между селом и партизанами. Именно через эту хату местные жители находили путь в отряд, командир всегда советовался с дедом. Так было и на этот раз, когда Василий Кириллович рассказал ему о вчерашней встрече с беглецами из бравичского лагеря.

Партизаны срывали доставку боеприпасов и продовольствия на линию обороны врага, уничтожали связь передовых частей с тылом. Для борьбы с партизанами гитлеровское командование в помощь жандармерии выделило регулярные войска. 15 апреля 1944 года в неравном бою с жандармами погиб командир партизанского отряда имени Щорса – Посадов.

На следующий день враг бросил на небольшие партизанские отряды, действовавшие в Сесенском и Бравичском лесу, более 500 солдат и офицеров с 24 крупнокалиберными пулеметами и минометами. В бою погибли 13 партизан, в том числе, командир отряда "Журналист" Смелевский и комиссар Исайкин, а также комиссар отряда имени Фрунзе - Тетятко.

Командование двумя отрядами принял И.И. Лысов. И снова продолжалась боевая и разведывательная деятельность, передавали данные о концентрации войск противника, строительстве им оборонительных сооружений, переправ на реках. Героические действия тех, кто рискуя жизнью приближал момент освобождения родного края от нацистской скверны, продолжались вплоть до августа 1944 года, когда территория республики была полностью освобождена от фашизма.

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Сегодня на уроках истории детям лишь вкратце рассказывают о войне, используя формулировку "Вторая мировая", а подробно узнать о том, что в действительности происходило на земле, где жили деды и прадеды, они могут лишь так, воочию убеждаясь, что и в нашей маленькой республике свершались большие события, которые дали ей шанс на развитие, мир и счастье будущих поколений.

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