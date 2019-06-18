Парламент отменил закон о выдаче гражданства Молдовы в обмен на инвестиции

Решение поддержали депутаты от фракций Партии социалистов, Партии действие и солидарность (PAS), а также Партии достоинство и правда (DA).

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Депутаты высшего законодательного органа на заседании во вторник в первом чтении утвердили решение аннулировать закон о выдаче гражданства Молдовы в обмен на инвестиции.

За это решение проголосовали депутаты от фракций Партии социалистов, Партии действие и солидарность (PAS), а также Партии достоинство и правда (DA).

По словам депутата от Партии "Платформа Достоинство и правда", Александра Слусаря, "действующая форма закона не требует, чтобы претендент был резидентом страны, а предусматривает, чтобы инвестиции переводились анонимно".

В 2018 году власти Молдовы упростили процедуру получения молдавского гражданства для иностранцев, которые инвестируют финансовые средства в молдавскую экономику.

Предусматривалось, что в этой программе могут участвовать лица, которые не имели проблем с правосудием, не находились в уголовном розыске со стороны Интерпола, не являются потенциальной угрозой независимости или национальной безопасности Республики Молдова, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в совершении террористических преступлений. Минимальная сумма безвозвратного вклада эквивалентна 100 тысячам евро. Или же претендент на получение гражданства (не младше 18 лет) должен вложить хотя бы в одну из областей стратегического развития Республики Молдова не менее 250 тысяч евро.

За несколько месяцев власти республики получили более двух десятков заявок на "покупку" молдавского паспорта таким путем. Несколько из них были одобрены. Информация о том, граждане каких стран хотят получить гражданство Молдовы в обмен на инвестиции, не разглашалась ни разу, так как носит персональных характер.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK