16:50 18 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.41
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.32
  • UAH0.69
Поиск
Богдан Зумбряну и Лидия Киреогло

Депутаты решили, кто сменит Зумбряну на посту главы НАЦ

© Photo: Parlamentul Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
39010

Решение об отставке Богдана Зумбряну было принято 8 июня, но кто сменит его на посту, депутаты решили спустя полторы недели.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Депутаты на заседании парламента во вторник решили, что исполнять обязанности руководителя Национального антикоррупционного центра (НАЦ) будет Лидия Киреогло.

"До назначения нового директора исполнять обязанности главы НАЦ будет вице-директор Лидия Киреогло", - сказал председатель юридической комиссии Серджиу Литвиненко. 

СИБ
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Парламент Молдовы отправил в отставку руководителей СИБ и НАЦ

За это решение проголосовали 56 депутатов.

На заседании 8 июня парламентарии утвердили отставку Богдана Зумбряну с поста главы Национального антикоррупционного центра. Такое решение приняли депутаты от фракций ПСРМ, платформы DA и партии PAS.

Как сказано в проекте решения, Зумбряну был отправлен в отставку "в связи с тем, что утверждение его в должности было незаконным".

Киреогло 11 мая 2018 года была утверждена парламентом вице-директором НАЦ.

Lidia Chireoglo
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лидия Киреогло

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Поворотная суббота: Молдова преодолела политический кризис
Политические итоги недели в фотографиях: как Молдова вышла из кризиса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Там ждут дождя как манны небесной: самые засушливые места Земли - фото
Майя Санду о том, какая судьба постигнет некоторых молдавских чиновников.
Майя Санду об увольнениях чиновников: за злоупотребления придется отвечать
Хроника борьбы за власть в Молдове
Семь дней, которые изменили Молдову

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться