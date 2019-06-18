Депутаты решили, кто сменит Зумбряну на посту главы НАЦ

Решение об отставке Богдана Зумбряну было принято 8 июня, но кто сменит его на посту, депутаты решили спустя полторы недели.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Депутаты на заседании парламента во вторник решили, что исполнять обязанности руководителя Национального антикоррупционного центра (НАЦ) будет Лидия Киреогло.

"До назначения нового директора исполнять обязанности главы НАЦ будет вице-директор Лидия Киреогло", - сказал председатель юридической комиссии Серджиу Литвиненко.

За это решение проголосовали 56 депутатов.

На заседании 8 июня парламентарии утвердили отставку Богдана Зумбряну с поста главы Национального антикоррупционного центра. Такое решение приняли депутаты от фракций ПСРМ, платформы DA и партии PAS.

Как сказано в проекте решения, Зумбряну был отправлен в отставку "в связи с тем, что утверждение его в должности было незаконным".

Киреогло 11 мая 2018 года была утверждена парламентом вице-директором НАЦ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лидия Киреогло

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