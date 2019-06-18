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Жара (архивное фото)

В Рыбнице толстяк избил директора бассейна, который не пустили его на горку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Жара плохо действует на нервы, а запрет окунуться в прохладную воду может и взбесить.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. В Рыбницком районе отдыхающий, которого не пустили на надувную горку из-за слишком большого веса, избил директора бассейна, сообщает местный телеканал ТСВ

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Мужчина решил скатиться в бассейн с надувной горки, однако директор бассейна, заметив тучную комплекцию отдыхающего, попытался не пустить того на аттракцион, ссылаясь на ограничение по весу, не более 90 килограммов.

Выяснение вопроса, может ли мужчина скатиться с горки, сопровождалось взаимными оскорблениями, которые переросли в массовую драку. На стороне полного мужчины выступили четверо его приятелей. Оборону надувной горки держали директор бассейна и его сотрудник. Потасовка закончилась после прибытия на место происшествия наряда милиции.

За нарушение общественного порядка всем участникам драки грозит 240 часов обязательных работ, сообщает телеканал.

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