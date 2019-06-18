Депутаты утвердили изменение процедуры отставки членов ЦИК

Проголосовали за внесение изменений не все парламентарии, количество поддержавших законопроект - 55.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Депутаты молдавского парламента на заседании во вторник утвердили изменения в Кодекс о выборах в части, которая касается отставки членов Центральной избирательной комиссии.

"Проект утвержден во втором чтении голосами 55 депутатов", - сказал вице-спикер Ион Чебан.

Депутаты-демократы отказались поддержать этот проект.

Согласно действующей версии закона, отзывать члена ЦИК имеет право орган, делегировавший его туда. Так, один член Центризбиркома назначается президентом Молдовы, а остальные восемь – парламентом с соблюдением пропорционального представительства большинства и оппозиции. Однако в другой статье сказано, что отставка происходит по решению судебной инстанции.

Депутаты решили отменить положения об отзыве члена Центральной избирательной комиссии по решению суда. Таким образом, констатировать нарушения членов ЦИК сможет орган, делегировавший его туда, а отправлять в отставку – орган, утвердивший назначение.

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