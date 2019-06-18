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День знаний

Начался второй этап онлайн-записи кишиневских детей в первый класс

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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После первого этапа незаполненными остались менее половины мест - 3,65 тысячи.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. В Кишиневе 18 июня стартовал второй этап записи детей в первый класс с помощью онлайн платформы escoala.chisinau.md, сообщили во вторник в местной администрации молдавской столицы. 

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"В течение первого этапа в образовательные учреждения соответствующего округа записывали детей, которым до 30 ноября исполнится 7 лет. Приняты 4279 заявлений", - подчеркнули в примэрии.

Таким образом, при распределении по этому принципу остались свободными 3,65 тысячи мест.

Второй этап записи первоклашек будет проходить до 29 августа.

"На данном этапе в приоритетном порядке записывают в школу сирот, детей с особыми образовательными потребностями, тех, у кого старшие братья или сестры учатся в этом образовательном учреждении, а также тех, у кого родители, бабушки или дедушки там работают", - пояснили в примэрии. 

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Более подробную информацию родители могут узнать по телефону +373 (22) 20-16-09.

Согласно методологии записи в первый класс, все дети, которым исполнилось семь лет на начало нового учебного года, должны быть в обязательном порядке определены в школу без конкурсного отбора. Тех, кому не исполнилось семи лет, могут записать в первый класс, если у образовательного учреждения остались свободные места.

К слову, дети могут быть определены и в другие школы вне зависимости от района, к которому они территориально относятся, но только в том случае, если учебное заведение располагает свободными местами. В школы со специальным уклоном (спорт, искусство) запись происходит на основе тестирования детей на обладание способностями, соответствующим данному профилю.

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