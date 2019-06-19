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Пробки Кишинева

Водителям на заметку: в Кишиневе ограничат движение транспорта

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
События Кишинева (12)
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В связи с восстановлением инженерных коммуникаций водителям придется объезжать еще один участок в центре молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Еще один участок улицы в центре Кишинева перекрыт из-за работ, связанных с восстановлением инженерных коммуникаций. Ограничения действуют до 21 июля на улице 31 августа 1989 на участке между улицами Чуфля и Льва Толстого.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ранее сообщалось об ограничениях движения транспорта на улице Тигина - участок между улицами 31 августа 1989 и Букурешть. В этой зоне автомобили не проедут до 31 июля. Общественный транспорт из-за этого перенаправили по другим маршрутам.

Автобус №9 с бульвара Штефана чел Маре в указанный период едет по улицам - Измаильской, Букурешть, Тигина, А. Матеевича, П. Халиппа, И. Инкулец и далее по привычному пути.

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Микроавтобус №13 с улицы Тигина сворачивает на бульвар Штефана чел Маре, затем едет по улице Чуфля, бульвару Дачия и далее по обычному маршруту. 

Двери троллейбуса
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Маршрутка №190 с Тигина следует по бульвару Штефана чел Маре, далее по улицам Измаильская, Букурешть, Тигина, А. Матеевича, П.Халиппа, И.Инкулец и следом по привычному пути.

Микроавтобусы №178 и 192 с улицы Тигина поворачивают на бульвар Штефана чел Маре, улицу В. Александри и далее едут по обычному маршруту.

Чтобы избежать пробок, водителей просят следовать дорожным указателям и по возможности объезжать участок, где будут вестись ремонтные работы.

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Тема:
События Кишинева (12)

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Теги:
транспорт, движение, Кишинев


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