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Молния

Спасатели рассказали о последствиях ливней в Молдове

CC0 / Pixabay / BrinWeins
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (724)
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Размытые дороги и уничтоженный урожай – непогода снова доставила проблемы населению страны.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Почти восемь километров дорог и 30 гектаров сельхозкультур пострадали в результате прошедших в Молдове с начала недели ливней. Такие данные представили в среду в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

В стране 18 июня действовал "желтый код" метеоопасности. Госгидрометеослужба предупредила о том, что в указанный период возможны грозы, местами ливни (15-45 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду.

"В результате размыто 0,8 км местной дороги в городе Теленешты, а в селе Мындрешты уничтожены 30 гектаров подсолнечника. Ливни разрушили и 7 километров местной дороги в селе Кошкодены Сынджерейского района", - сообщили в Генинспекторате по ЧС. 

© Sputnik / Evghenii Panasenco
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В селе Препелица с крыши одного из складов сорвало 60 листов шифера и около 90 квадратных метров черепицы.

Такие же последствия в результате непогоды зарегистрировали в Криулянах, где с многоэтажки ветром сорвало 120 листов шифера.

В молдавской столице из-за ливня на улице Заводской под воду ушли два автомобиля. На многих улицах ветром повалило деревья и поломало ветки.

"Комиссиям по чрезвычайным ситуациям еще предстоит подсчитать ущерб", - заключили в ведомстве.

В среду в республике продолжает действовать гидрологическое предупреждение.

По сообщению Госгидрометеослужбы, в связи с прогнозируемыми кратковременными дождями, местами сильными, на отдельных малых реках и водотоках возможен подъем уровня воды на 0,5 – 1 метра, местами - формирование интенсивного местного склонового стока.

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Тема:
Погода в Молдове (724)

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Теги:
непогода, Молдова, ливни


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