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В Приднестровье намерены выпустить учебники на молдавском и украинском языках

© Fotolia / Pakhnyushchyy
Общество
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Укомплектовать школы региона такой учебной литературой собираются в течение ближайших трех лет.

ТИРАСПОЛЬ, 19 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. В течение трех лет школы в Приднестровье должны быть обеспечены необходимой учебной литературой на молдавском и украинском языках. Об этом говорилось на совещании в правительстве непризнанной ПМР.

"Часть учебников уже переведена (в основном для начальной и средней школы). Однако есть трудности с кадрами – недостаточно переводчиков, которые бы смогли сделать данную работу. Сейчас в среднем процедура перевода одного учебника занимает год", - сообщила и.о. министра просвещения Алла Николюк.

Учащиеся калининградской школы
© Sputnik / Igor Zarembo
В школах Приднестровья отменят плату за учебники и за рабочие тетради

Как рассказали в правительственной пресс-службе, глава исполнительного органа власти Александр Мартынов поручил минпросу составить программу по оснащению учреждений системы просвещения учебной литературой на украинском и молдавском языках, а также взять на контроль изготовление макетов изданий.

В 2019 году в Приднестровье на обеспечение образовательных заведений книжными изданиями впервые за долгое время заложен 1 млн приднестровских рублей (чуть больше 1,1 млн леев). Плюс 440 тысяч рублей (500 тысяч леев) отведены по линии целевой программы региона под названием "Учебник". Этих средств не хватает для решения вопроса. В связи с этим в правительстве решено было довести сумму до 5 млн рублей, чтобы в школах была качественная и новая литература.

Как писал ранее Sputnik, в Приднестровье собираются отменить в школах плату за учебники с 1 сентября 2019 года, а за рабочие тетради – с 2020 года.

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Теги:
учебные заведения, школы, бесплатные учебники, учебники, новые учебники, Приднестровье


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