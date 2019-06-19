Метеорологи объявили о резкой смене погоды: вынесено предупреждение

До конца дня 19 июня рекомендуется не покидать здания без лишней необходимости, а также находиться вдали от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в среду "желтый уровень" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды.

Предупреждение действует 19 июня до полуночи.

"В указанный период ожидаются грозы, местами ливни (15-45 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Кроме того, во вторник продолжает действовать гидрологическое предупреждение. В связи с прогнозируемыми кратковременными дождями, местами сильными, на отдельных малых реках и водотоках возможен подъем уровня воды на 0,5 – 1 метра, местами - формирование интенсивного местного склонового стока.

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"Желтый уровень" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Риски в связи с "желтым кодом":

вероятность поражения молнией людей, находящихся на открытом пространстве;

вероятность повреждения линий электропередач и электропроводящих объектов, встроенных в различные ансамбли, в том числе жилья;

отрицательное влияние на физиологическое состояние растений;

угроза возникновения пожара.

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не покидать здания без лишней необходимости; © AFP 2019 / YURI KADOBNOV Последствия проливных дождей в Молдове в одном видео

находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества, например: электрический кабель, телефон, телевизор, водопроводные трубы и так далее, также должны быть закрыты все окна и двери;

отключить от сетей электробытовую технику;

находиться вдалеке от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно;

чтобы избежать удара молнией при отсутствии надежного убежища, в открытом поле, наилучшее положение - свернуться клубком, колени к груди (такое положение позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы), вдали от других людей или животных;

при следовании в автомобиле, самое безопасное – закрыть все окна и не выходить из автомобиля.

© Sputnik / Как обезопасить себя во время грозы и молнии

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