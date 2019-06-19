На Ботанике вскоре появится фонтан-шутиха

На работы по реконструкции из муниципального бюджета выделено 3,6 миллиона леев.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева объявила о начале благоустройства территории вокруг фонтана в парке "Долина Роз".

"Параллельно проводятся и работы по подготовке участка, где обустроят детскую площадку. Она будет находиться в непосредственной близости от фотнтана-шутихи", - уточнили в местной администрации.

О начале работ по реализации нового проекта примэрия Кишинева объявила в конце марта.

Сообщалось, что "люди смогут прогуливаться / развлекаться среди струй воды, синхронизированных с музыкой и декоративным освещением".

Проект также предполагает установку ночного освещения, элементов уличного оформления, посадку зеленых насаждений, реконструкцию прилегающих территорий, обновление дорожек к фонтану, а также создание специальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями.

Работы по реконструкции продлятся 3,5 месяца. На эти цели из муниципального бюджета выделено 3,6 миллиона леев.

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