Подсчитано, сколько денег Молдова получила от продажи конфискованных товаров

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Государственная налоговая служба получила в прошлом году от продажи конфискованного имущества немногим более 7 миллионов леев, что намного меньше суммы, собранной годом ранее.
По сравнению с результатами 2017 года, когда этот источник пополнения казны принес 22 миллиона леев доходов, итоги 2018 года серьезно уступают.
Имущество, которое поступает в налоговую службу, конфискуется по решению судов. Речь идет прежде всего о продаже валюты, автомобилей и промышленных товаров. Кроме того, выставляются на торги и конфискованные продукты питания, алкогольные напитки, табачные изделия.
Лекарства, ядовитые, химические и другие опасные для окружающей среды вещества уничтожаются. Также поступают и с товарами, отходы из которых непригодны для использования.
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