Парламент готовится ввести мораторий на строительство в Кишиневе

По мнению авторов законодательной инициативы, муниципалитет не контролирует ситуацию с незаконными стройками, поэтому остановить надо сразу всё.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Годичный запрет на строительство может быть введен в столице Молдовы. Законопроект такого содержания готовят к рассмотрению в высшем законодательном органе. В среду парламентская комиссия по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ одобрила соответствующий документ.

Та же комиссия одобрила еще один законопроект, который предусматривает большую транспарентность получения авторизаций на строительство.

По мнению авторов инициативы, администрация города в настоящий момент не способна контролировать массовую незаконную застройку в Кишиневе и муниципалитету необходимо дать время, чтобы предпринять необходимые реформы и привести систему контроля над строительством в порядок, пишут молдавские СМИ.

В частности, мораторий предполагается распространить и на здания, где уже ведутся работы.

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