20:23 19 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.39
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.32
  • UAH0.69
Поиск
Стройка

Парламент готовится ввести мораторий на строительство в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
36 0 0

По мнению авторов законодательной инициативы, муниципалитет не контролирует ситуацию с незаконными стройками, поэтому остановить надо сразу всё.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Годичный запрет на строительство может быть введен в столице Молдовы. Законопроект такого содержания готовят к рассмотрению в высшем законодательном органе. В среду парламентская комиссия по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ одобрила соответствующий документ.

Стройка
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове станут меньше строить — в отрасли намечается спад

Та же комиссия одобрила еще один законопроект, который предусматривает большую транспарентность получения авторизаций на строительство.

По мнению авторов инициативы, администрация города в настоящий момент не способна контролировать массовую незаконную застройку в Кишиневе и муниципалитету необходимо дать время, чтобы предпринять необходимые реформы и привести систему контроля над строительством в порядок, пишут молдавские СМИ.

В частности, мораторий предполагается распространить и на здания, где уже ведутся работы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Строительная мафия Кишинева в действии – шокирующий случай
Беда объединила кишиневцев - в мэрии протестуют против новостроев
Теги:
строительство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Люди спасаются от жары в Кишиневе.
Горячий отдых: как люди спасаются от жары в Кишиневе - фото
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
Хроника борьбы за власть в Молдове
Семь дней, которые изменили Молдову

Соцсети

sputnikmoldovaru