Многие считают, что родиной этого лакомства является Италия, однако это не так.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Многие из нас хоть раз в жизни пробовали кусочек пиццы, но мало кто задумывался о том, как она появилась. Большинство людей считают, что пицца — блюдо сугубо итальянское, а ее рецепт был придуман именно на Пиренейском полуострове. Однако это не так. Пицца, как и многие другие блюда, не была впервые придумана и приготовлена в той стране, к национальной кухне которой она сейчас относится.

Древнегреческое лакомство, созвучное "плацинде"

Прообраз настоящей пиццы появился еще в Древней Греции. Рациональные греки стали запекать тесто вместе с приправой, в качестве которой могло служить все съестное, что посылали им многочисленные "Боги Эллады". Греческая пицца называлась "placuntos", а затем у римлян именовалась "placenta", то есть "плоский испеченный хлеб".

Только в XVIII веке идея плоского хлеба пришла в Италию. На улицах и рынках города стали продаваться лепешки, называемые "pizzas". Эти лепешки представляли собой плоский хлеб, без каких-либо приправ и начинок. Поскольку они были очень дешевые, вкусные и сытные, то в основном пользовались популярностью среди бедняков Неаполя. Но длилось это недолго.

Вроде блюдо, а - "Маргарита"

В 1889 году королева Маргарита в сопровождении своего монаршего супруга Умберто Первого совершала поездку по своему, только что объединившемуся, Итальянскому королевству.

Во время путешествия по Италии она увидела множество людей, которые с удовольствием ели большие и плоские лепешки. Говорят, что королева Маргарита была большой любительницей хлеба, из-за чего страдала лишним весом и обладала весьма пышными формами. Желание монаршей особы попробовать плоскую народную лепешку было настолько велико, что она пригласила во дворец повара Рафаэля Эспозито, которого попросило приготовить лакомство из теста.

Маргарита приказала ему испечь несколько видов таких лепешек. Повар так старался, что приготовил свой, фирменный рецепт блюда, посвятив его королеве. В нем Эспозито использовал помидоры, сыр Моцарелла и свежий базилик, продукты, которые полностью повторяли на лепешке цвета итальянского флага: красный, белый и зеленый.

По легенде, эта "специальная" пицца превзошла все ожидания королевы и стала ее любимой едой. Она даже позволила назвать блюдо своим именем — "пицца Маргарита", тем самым положив начало целой кулинарной традиции, которая распространилась и стала популярна по всему миру и сегодня.

И здесь Молдова подражает американцам

В наши дни можно встретить множество вариаций пиццы, как по форме, так и по содержанию. Например, помимо традиционной круглой пиццы, существует ее квадратная "модификация" — сицилийская пицца с анчоусами. Есть и разновидность пиццы, напоминающая конверт, и называемая "кальцоне". Неотъемлемым ингредиентом этого лакомства является традиционный итальянский молочный продукт "рикотта".

Вообще, ныне в Италии насчитывается более 2 000 наименований различных пицц. А из 20 000 пиццерий во всей Италии на Неаполь приходится более 1 200. Большинство неаполитанцев съедают, по крайней мере, под одной пицце в неделю, а некоторые признаются, что едят пиццу на обед и на ужин ежедневно.

Однако жители Молдовы сегодня могут лишь мечтать о массовом потреблении настоящей итальянской пиццы. Дело в том, что в частной беседе с корреспондентом Sputnik Молдова, итальянские туристы, находившиеся в Молдове и попробовавшие пиццу одной из самых известных сетей таких закусочных, заявили: "moldovian pizza as pie", дав понять, что в Кишиневе пиццу готовят, как пирог, используя максимальное содержание теста и минимальную "нагрузку" из начинки, что свойственно американской манере приготовления этого популярного блюда.

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