В Молдове после ЧП в Атаках проверят детсады, школы и жилые дома

Глава молдавского кабмина Майя Санду заявила, что правительству следует провести отдельное и срочное заседание, чтобы решить вопрос, как оказывать помощь людям, оставшимся без жилья в Атаках.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Премьер-министр Майя Санду поручила ответственным службам провести проверку всех зданий в населенных пунктах, серьезно пострадавших от непогоды в последнее время. Об этом она заявила в четверг на заседании кабмина.

В среду вечером в Атаках частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. Всего в доме 36 квартир, эвакуировано 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работать 45 спасателей и 12 единиц спецтехники. Периметр частично обрушившегося дома охраняют сотрудники правоохранительных органов, на месте дежурят в постоянном режиме машины скорой помощи. Согласно информации ГИЧС, на месте обрушения работают 45 спасателей и 12 единиц спецтехники.

"Люди потеряли имущество, на которое зарабатывали всю жизнь. Хорошо, что все остались живы. Здесь надо отметить профессионализм местных властей и спасателей, которые эвакуировали 51 человека. Им обеспечили временное размещение", - сказала Санду.

По словам премьера, "важно, чтобы сейчас никто не пытался войти в этот дом, спасая свое имущество".

"Нам нужно провести заседание, чтобы понять, какие потери понесли жители этого города, и как мы можем им помочь возместить этот ущерб… Все здания – детсады, школы, и жилые дома – в населенных пунктах, пострадавших от дождей, надо проверить. Начинайте с детских садов и школ", - сказала Санду.

В свою очередь, министр внутренних дел Андрей Нэстасе заявил, что после случившегося зарегистрированы значительные материальные потери.

Он также добавил, что каждые два часа Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД РМ должен предоставлять подробную информацию.

Глава ГИЧС ранее сообщил, что дом, часть которого обрушилась в среду вечером, будет полностью снесен, а доступ жильцов в уцелевшие квартиры до сноса ограничат.

По предварительным оценкам, причин обрушения было несколько, в том числе сдача дома в эксплуатацию с нарушениями, постоянное скопление воды в подвале и несанкционированные изменения конструкции дома – частичный разбор несущих стен некоторыми жильцами.

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