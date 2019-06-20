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В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома

Спасатели помогли жильцам дома в Атаках возвратить часть ценных вещей

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Общество
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Тема:
Обрушение жилого дома в Атаках (8)
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Жильцы не обрушившихся подъездов аварийного дома в Атаках вошли в квартиры в сопровождении спасателей.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Спасатели помогли жильцам уцелевших квартир частично обвалившегося в Атаках многоэтажного дома забрать часть своего имущества. Об этом сообщили в четверг в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

 

В среду вечером в Атаках частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. Всего в доме 36 квартир, эвакуировано 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работать 45 спасателей и 12 единиц спецтехники. Периметр частично обрушившегося дома охраняют сотрудники правоохранительных органов, на месте дежурят в постоянном режиме машины скорой помощи.

В четверг сотрудники Генинспектората по ЧС помогли жильцам соседних подъездов аварийного дома вынести ценности.

"Жильцы смогли забрать часть ценных вещей. Они вошли в квартиры в сопровождении спасателей. Сотрудники ГИЧС соответствующим образом экипировали людей, чтобы они не подвергались какому-либо риску", - сообщили в ведомстве. 

Валерий Лупашку
© Sputnik / Osmatesco
Лупашку: что привело к обрушению дома в Атаках

В Генинспекторате добавили, что за ситуацией на месте ЧС продолжает следить руководство ведомства, а решения о дальнейших действиях принимает созданный антикризисный штаб.

Глава ГИЧС Михай Харабаджиу ранее сообщил, что дом, часть которого обрушилась в среду вечером, будет полностью снесен. 

По предварительным оценкам, причин обрушения было несколько, в том числе сдача дома в эксплуатацию с нарушениями, постоянное скопление воды в подвале и несанкционированные изменения конструкции дома – частичный разбор несущих стен некоторыми жильцами.

Премьер-министр правительства Молдовы Майя Санду в четверг поручила ответственным службам провести проверку всех зданий в населенных пунктах, серьезно пострадавших от непогоды в последнее время.

Также она сообщила, что правительство обязательно окажет материальную помощь жильцам обрушившегося дома, при этом, они сами решат, в каком виде будет помощь – денежных средств или жилья.

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Тема:
Обрушение жилого дома в Атаках (8)

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