Председатель Конституционного суда Молдовы подал в отставку

Поалелунжь подал в отставку с должностей судьи и председателя Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Председатель Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь подал в отставку в четверг. Информация об этом появилась на официальном сайте инстанции.

"Сегодня, 20 июня, господин Михай Поалелунжь подал в отставку с должностей судьи и председателя Конституционного суда", - сказано в сообщении.

Председатель Высшей судебной палаты (ВСП) Михай Поалелунжь 6 марта 2018 года был назначен Высшим советом магистратуры (ВСМ) новым судьей Конституционного суда Молдовы (КС), а 16 марта был утвержден председателем суда.

До назначения в КС Поалелунжь работал в судейской системе Республики Молдова, начиная с 1988 года. В период 1 мая 2008 года 1 мая 2012 года занимал должность судьи Европейского суда по правам человека со стороны Республики Молдова. Начиная с 1 мая 2012 года и до настоящего момента занимал пост руководителя Высшей судебной палаты.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр правительства страны Майя Санду заявляли, что все судьи Конституционного суда республики должны подать в отставку.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK