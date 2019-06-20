15:15 20 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.40
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.69
Поиск
LIVE:
Михай Поалелунжь

Председатель Конституционного суда Молдовы подал в отставку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
101 0 0

Поалелунжь подал в отставку с должностей судьи и председателя Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Председатель Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь подал в отставку в четверг. Информация об этом появилась на официальном сайте инстанции.

"Сегодня, 20 июня, господин Михай Поалелунжь подал в отставку с должностей судьи и председателя Конституционного суда", - сказано в сообщении.

Председатель Высшей судебной палаты (ВСП) Михай Поалелунжь 6 марта 2018 года был назначен Высшим советом магистратуры (ВСМ) новым судьей Конституционного суда Молдовы (КС), а 16 марта был утвержден председателем суда.

До назначения в КС Поалелунжь работал в судейской системе Республики Молдова, начиная с 1988 года. В период 1 мая 2008 года 1 мая 2012 года занимал должность судьи Европейского суда по правам человека со стороны Республики Молдова. Начиная с 1 мая 2012 года и до настоящего момента занимал пост руководителя Высшей судебной палаты.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр правительства страны Майя Санду заявляли, что все судьи Конституционного суда республики должны подать в отставку.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Люди спасаются от жары в Кишиневе.
Горячий отдых: как люди спасаются от жары в Кишиневе - фото
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх в Минске

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться