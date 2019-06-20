Обрушившийся в Атаках дом обнажил проблему - хроника событий

К счастью, спасатели своевременно эвакуировали людей, но обрушение дома обострило проблему, а жители многоквартирных домов в Молдове гадают: не станет ли их жилище роковым.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. В среду поздно вечером стало известно об обрушении части жилого дома в городе Атаки - тишину провинциального городка нарушили сирены спецмашин. Благодаря оперативной работе спасателей удалось избежать жертв.

При обнаружении первых тревожных признаков было принято решение об эвакуации, и всех людей успели вывести до того, как здание рухнуло. Инцидент произошел по улице Приетения, 153.

Мэр Атак Василе Трагира заявил, что решение об эвакуации было оперативно принято на местном уровне, когда было установлено, что дом находится в аварийном состоянии. Эвакуация началась в 18.00, а дом рухнул через несколько часов, в 21.20.

Благодаря оперативной работе спасателей, удалось вывести всех людей, пострадавших нет. По данным ГИЧС, были эвакуированы 46 человек, в том числе 11 детей.

Всем, кто оказался в беде после обрушения многоэтажного дома в Атаках, государство окажет помощь. Об этом в среду ночью заявили президент РМ Игорь Додон и премьер-министр Майя Санду. Глава государства отметил оперативную работу всех задействованных структур, благодаря которым удалось избежать трагедии.

Причиной обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома в Атаках не мог быть взрыв бытового газа или боеприпасов, об этом уже в пятницу утром заявил глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Михаил Харабаджиу. На место происшествия приехал президент страны Игорь Додон. Начальник Генинспектората по чрезвычайным ситуациям сообщил главе государства, что причиной обрушения части многоквартирного дома могли стать дефекты в конструкции жилого дома.

"Истинных причин мы точно не знаем. Специалисты-строители должны их установить и сообщить нам. Но с точностью можем сказать, что это не был взрыв газа или боеприпасов. Скорее всего, сама конструкция не соответствовала критериям безопасности, была ненадежной", - заявил Харабаджиу 20 июня.

Президент страны пообщался с людьми, оставшимися без крыши над головой, и сообщил им, что вопрос о предоставлении им нового жилья уже обсуждался с премьер-министром Майей Санду.

"Сегодня с утра провел переговоры с премьером, решили рассмотреть все возможности по предоставлению жилья пострадавшим", - подчеркнул Додон.

Глава государства поручил начальнику ГИЧС срочно проверить все дома поблизости и выяснить, не существует ли риска повторного обрушения.

"По предварительным оценкам, причин было несколько, в том числе - сдача дома в эксплуатацию с нарушениями, постоянное скопление воды в подвале и несанкционированные изменения конструкции дома – частичный разбор несущих стен некоторыми жильцами", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Майя Санду поручила ответственным службам провести проверку всех зданий в населенных пунктах, серьезно пострадавших от непогоды в последнее время. Об этом она заявила в четверг на заседании кабмина.

"Люди потеряли имущество, на которое зарабатывали всю жизнь. Хорошо, что все остались живы. Здесь надо отметить профессионализм местных властей и спасателей, которые эвакуировали 51 человека. Им обеспечили временное размещение", - сказала Санду.

Также она сообщила, что правительство обязательно окажет материальную помощь жильцам обрушившегося дома, при этом они сами решат, в каком виде будет помощь – денежных средствах или жилье.

В свою очередь, министр внутренних дел Андрей Нэстасе заявил, что после случившегося зарегистрированы значительные материальные потери.

В четверг, во второй половине дня, спасатели помогли жильцам уцелевших квартир частично обвалившегося в Атаках многоэтажного дома забрать часть своего имущества. Об этом сообщили в четверг в ГИЧС.

Эксперты выдвигают свои версии по инциденту в Атаках. Бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил, что причиной обрушения стала совокупность многих факторов.

Один из них - геодезическая подоснова, на которой находился дом, не была благоприятной для проектировки и строительства здания. Второй фактор - природно-климатического характера.

"На протяжении последних дней, даже в течение месяца, прошли серьезные осадки в виде дождя. Сильные ливни спровоцировали подмывание почвы", - сказал Лупашку.

Эти факторы усугубили неустойчивое состояние дома, при строительстве которого также могли быть допущены ошибки, считает собеседник.

"Самое главное - фундаменты не соответствовали этим принципам. Кажется, что все началось сверху, но на самом деле все началось снизу. Потому что по сути дела фундаменты не были правильно рассчитаны", - добавил он.

В свою очередь, архитектор Евгений Смолин сообщил корреспонденту Sputnik, что возможной причиной обрушения части девятиэтажного дома в Атаках могла стать нестабильность почв, на которые опирается фундамент.

В комментарии для Sputnik Молдова эксперт предположил, что со временем произошли геологические изменения, которые и привели к неустойчивости здания. Такое могло произойти, например, если под почвами оказывается обширный песчаный слой.

"Возможно, в свое время была недостаточно хорошо сделана "геология", - предположил архитектор. Он допускает, что под фундаментом могли быть "песчаные реки".

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