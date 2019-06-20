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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Новое предупреждение метеорологов: в Молдову снова приходит зной

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (726)
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Риску в связи с жарой подвергаются дети, пожилые люди, а также больные с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой".

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Предупреждение будет действовать на территории всей республики с 21 по 23 июня.

"На большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы. 

Люди спасаются от жары в Кишиневе.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности населения.

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Риски в связи с "желтым кодом":

  • причинение вреда здоровью населения: потеря сознания, судороги, гипертония, солнечные ожоги, обезвоживание, особенно в группах высокого риска - дети, пожилые люди, больные с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей;
  • снижение работоспособности;
  • увядание, засыхание, пожелтение листьев, зрелых и недозрелых плодов, прекращение роста сельскохозяйственных культур.

Синоптики рекомендуют:

  • избегать длительного пребывания на солнце - с 11 до 18 часов;
  • носить головные уборы от солнца, удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов;
  • ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости;
  • избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков;
  • уменьшить интенсивность физической нагрузки.
Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару

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Тема:
Погода в Молдове (726)

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