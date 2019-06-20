Санду позволила то, что не разрешал делать ни один предыдущий премьер - фото

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Журналистов на втором заседании правительства под руководством Майи Санду, прошедшем в здании кабмина, ждал приятный сюрприз в виде отмены существовавшего ранее правила, которому должны были следовать представители СМИ на протяжении всего заседания.

Речь идет о том, что фотографам и операторам позволили находиться в зале заседания на протяжении всего времени рассмотрения повестки дня.

Министр обороны Павел Войку на заседании правительства © Sputnik / Miroslav Rotari

Премьер-министр Молдовы Майя Санду © Sputnik / Miroslav Rotari

Заседание правительства Молдовы © Sputnik / Miroslav Rotari

Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан © Sputnik / Miroslav Rotari

Заседание правительства Молдовы © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 5 © Sputnik / Miroslav Rotari Министр обороны Павел Войку на заседании правительства

До сих пор журналистов пускали в зал только в самом начале заседаний для проведения протокольной съемки. Затем пресса следила за ходом дебатов на специальных экранах.

В пресс-службе правительства сообщили журналистам, что именно премьер-министр дала распоряжение разрешить фотографам и операторам остаться в зале в течение всего заседания.

Но пока остается неясным, было это исключением или окажется регулярной практикой.

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