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Премьер-министр Молдовы Майя Санду

Санду позволила то, что не разрешал делать ни один предыдущий премьер - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Молдавский премьер удивила журналистов, отменив один из действовавших ранее запретов.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Журналистов на втором заседании правительства под руководством Майи Санду, прошедшем в здании кабмина, ждал приятный сюрприз в виде отмены существовавшего ранее правила, которому должны были следовать представители СМИ на протяжении всего заседания.

Речь идет о том, что фотографам и операторам позволили находиться в зале заседания на протяжении всего времени рассмотрения повестки дня.

  • Министр обороны Павел Войку на заседании правительства
    Министр обороны Павел Войку на заседании правительства
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Премьер-министр Молдовы Майя Санду
    Премьер-министр Молдовы Майя Санду
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Заседание правительства Молдовы
    Заседание правительства Молдовы
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан
    Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Заседание правительства Молдовы
    Заседание правительства Молдовы
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Министр обороны Павел Войку на заседании правительства

До сих пор журналистов пускали в зал только в самом начале заседаний для проведения протокольной съемки. Затем пресса следила за ходом дебатов на специальных экранах.

В пресс-службе правительства сообщили журналистам, что именно премьер-министр дала распоряжение разрешить фотографам и операторам остаться в зале в течение всего заседания.

Но пока остается неясным, было это исключением или окажется регулярной практикой.

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