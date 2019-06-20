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У владельцев недвижимости осталось 10 дней, чтобы оплатить налог со скидкой

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Последним днем уплаты налога на недвижимость по льготному тарифу станет 1 июля.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Осталось всего 10 дней до истечения срока, когда владельцы недвижимости могут оплатить налог со скидкой в 15%. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

CC0 / Pixabay / Bru-nO
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В этом году срок скидки по уплате налога на недвижимость истекает 30 июня. Однако, так как этот день приходится на выходной, то последним днем уплаты налога со скидкой в 2019 году считается 1 июля.

Тем, кто не успеет воспользоваться предоставленной возможностью, необходимо уплатить налог полностью, в обязательном порядке, двумя равными частями в срок до 15 августа и до 15 октября.

В случае неуплаты налога в установленные сроки, налогоплательщикам будет начислена пеня в размере 0,0329% за каждый день просрочки.

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Теги:
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