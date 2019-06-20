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Maia Sandu

Майя Санду рассказала о саботаже коррумпированных чиновников

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Есть и такие, кто пытается помешать деятельности правительства, речь идет о руководителях некоторых учреждений, тесно связанных с прежней властью, заявила премьер-министр.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Некоторые сотрудники правительственных учреждений саботируют распоряжения представителей новой власти и продолжают коррупционную практику.

Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора

Об этом заявила премьер-министр Молдовы Майя Санду в эфире одного из частных телеканалов.

По ее словам, есть люди, которые приветствуют приход новой власти говорят, что они долго ждали, чтобы избавиться от бремени режима. Они хотят быть уверены, что могут действовать в соответствии с законом, что никто не будет просить их делать незаконные или аморальные вещи.

"Но есть и такие, кто пытается помешать деятельности правительства, речь идет о руководителях некоторых учреждений, тесно связанных с режимом Плахотнюка, которые продолжают получать указания от неких лиц и пытаются продолжать коррупционные практики прошлого", - сказала глава правительства.

Сегодня на заседании кабинета министров Санду объявила об увольнении и о добровольных отставках целого ряда чиновников. Освобожден от должности, в частности, директор Агентства публичной собственности Владимир Балдович. Также на основании поданного заявления освободили от должности генсекретаря правительства Лилию Палий. Подал заявление об отставке, которую утвердили, и генеральный госсекретарь МВД Симион Карп. Также освободили от должности и.о. руководителя Нацагентства продовольственной безопасности Иона Сулэ.

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Теги:
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