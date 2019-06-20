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Юрие Лянкэ Кабинет

Юрие Лянкэ вызовут на слушания в специальной комиссии Слусаря

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Председатель специальной парламентской комиссии по расследованию нарушений в банковском секторе Александр Слусарь заявил, что на первые слушания будет вызван экс-премьер-министр Молдовы Юрие Лянкэ.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. В эфире телепрограммы "Logica Puterii" Александр Слусарь сообщил, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Молдова, что первые слушания в рамках расследования специальной парламентской комиссии состоятся в понедельник, 24 июня.

Председатель спецкомиссии объявил, что в обязательном порядке будет заслушан экс-премьер-министр Юрие Лянкэ. 

Александр Слусарь.
© Facebook / Vera Baciu
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По словам Слусаря, у Лянкэ больше всего информации о хищении средств из банковской системы.

Также глава комиссии сообщил, что на слушания были вызваны Вячеслав Ионицэ, в то время занимавший пост председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам и бывший министра финансов Вячеслав Негруца. 

В общей сложности в ходе расследования планируется заслушать не менее 20 человек, однако по словам Слусаря, не исключено, что их число окажется вдвое больше.

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Теги:
Юрие Лянкэ, Александр Слусарь


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