01:25 21 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.59
  • USD18.21
  • RUB0.29
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск
Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 21 июня

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
43 0 0

В Госгидрометеослужбе рассказали о температурных рекордах в этот день.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. В Молдове стоит жара, однако рекорды максимальных температур, зафиксированные семь лет назад, все еще не побиты.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы страны, самым жарким за всю историю наблюдений день 21 июня был в 2012 году, когда воздух прогрелся до +36,4 градуса по Цельсию.

Как люди спасаются от жары в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Новое предупреждение метеорологов: в Молдову снова приходит зной

А самая низкая температура на это число была зарегистрирована в победном 1945 году, когда столбик термометра опустился до +6,9 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 1 июня, составила 29,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Самые опасные летние продукты - в жару надо быть начеку
Горячий отдых: как люди спасаются от жары в Кишиневе - фото
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Люди спасаются от жары в Кишиневе.
Горячий отдых: как люди спасаются от жары в Кишиневе - фото
Посол Швейцарии в России прочитал стихотворение из 14 русских пословиц
Посол Швейцарии в РФ удивил стихотворением из 14 русских пословиц - видео
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх в Минске

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться