Погодные рекорды Молдовы 21 июня

В Госгидрометеослужбе рассказали о температурных рекордах в этот день.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. В Молдове стоит жара, однако рекорды максимальных температур, зафиксированные семь лет назад, все еще не побиты.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы страны, самым жарким за всю историю наблюдений день 21 июня был в 2012 году, когда воздух прогрелся до +36,4 градуса по Цельсию.

А самая низкая температура на это число была зарегистрирована в победном 1945 году, когда столбик термометра опустился до +6,9 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 1 июня, составила 29,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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