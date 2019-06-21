"Базар" и поборы: почему уволили нового директора центрального рынка Кишинева

Примэрия Кишинева обращается в правоохранительные структуры: есть ли коррупция на Центральном рынке молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Спустя два с половиной месяца после увольнения предыдущего директора Центрального рынка Кишинева Октавиана Бивола, и.о. примара молдавской столицы Руслан Кодряду решил сменить и новое руководство в лице Лилии Буштюк. Об этом он заявил в ходе брифинга в пятницу.

Решение об отставке Бивола было принято в начале апреля после жалоб экономических агентов с Центрального рынка о неофициальных денежных сборах. В середине того же месяца руководителем муниципального предприятия "Центральный рынок" стала Лилия Буштюк.

"К сожалению, несмотря на то, что руководство Центрального рынка было сменено два месяца назад, по-прежнему получаю сообщения от экономических агентов, что продолжаются поборы и оказывается давление на экономических агентов, работающих на территории рынка", - заявил Кодряну.

По его словам, с понедельника он пообщался с более сотней экономических агентов, которые подали и официальные заявления в примэрию Кишинева о нарушениях.

"Есть достаточно серьезные обвинения - речь идет о суммах 7,5 тысячи евро, 600 тысячах леев, как плата от экономического агента", - пояснил Кодряну.

И.о. градоначальника добавил, что есть и ответные заявления от руководства рынка на некоторых экономических агентов. Поэтому, по словам Кодряну, примэрия приняла решение обратиться в правоохранительные органы.

"Все документы накануне были направлены в Антикоррупционную прокуратуру. Сегодня написал запрос на имя министра внутренних дел Андрея Нэстасе, где прошу вмешательства МВД. Начиная с сегодняшнего дня руководство Центрального рынка будет освобождено от занимаемых должностей. С понедельника это будут новые люди – директор и два его заместителя", - заявил Кодряну.

По его словам, "это будут технократы, люди, которые до этого не имели никакого отношения к Центральному рынку".

Также и.о. примара добавил, что на повестке дня заседания мунсовета есть проект решения, которым будет определен статус муниципального предприятия "Центральный рынок" и будет создан админсовет.

Кроме того, с понедельника начнется аудиторская проверка деятельности рынка в последние годы.

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