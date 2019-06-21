Роковые выстрелы, Или как граждане Молдовы убивают друг друга

Следует ли запретить продажу оружия в Молдове физическим лицам, учитывая число трагических случаев, произошедших в последние месяцы, когда люди гибли по неосторожности, - в этом вопросе разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik, Андрей Петрик. Все чаще в республике стали звучать выстрелы, которые для многих граждан стали роковыми. Ребенок, играя с пистолетом отца, случайно обнаруженным у него в ящике, застрелил брата. Пьяные разборки молодых людей возле бара завершились перестрелкой. В селе мужчина застрелил собеседника за то, что ему не понравилась его позиция по одному из вопросов.

Все эти инциденты связаны с использованием оружия, которые его владельцы носили легально. Молдова - не Бронкс, и разборки с перестрелками должны были бы остаться в "шальных" 90-х годах прошлого столетия. Однако черное наследие тех смутных времен преследует нас и сегодня.

Что это - психологические проблемы или бравада, попытка быть "крутым" или глупость несусветная? Готово ли молдавское общество к свободной продаже оружия, либо следует запретить его ношение в стране? Корреспондент Sputnik Молдова искал эти вопросы в беседе с экспертами.

"Оружие выдается в целях самообороны, а человек, который получает разрешение на его ношение, должен помнить об этом постоянно. Применить его он может лишь в экстренных случаях, когда его безопасности, здоровью или жизни его близких кто-то прямо угрожает", - заявил ветеран МВД, экс-вице-комиссар Кишинева Владимир Коваль.

Крутизна по-американски в Молдове

Западные модели жизни и поведения неприменимы к гражданам Молдовы, а проблемы, связанные с ношением оружия, будут продолжаться и нарастать в нашей стране, уверен собеседник. По его мнению, в Молдове с более патриархальным укладом жизни, не приживаются западные рамки свободы в диком ее понимании.

"В США, к примеру, эту свободу понимают превратно. То есть, там каждый, получив разрешение, может купить пистолет и устроить расстрел в школе или публичном месте. И это стало уже ужасной и смертельной традицией там", - сказал Коваль.

В Молдове оружие продается по соответствующему разрешению, потому что государство не в состоянии полностью защитить граждан, обеспечить полную безопасность на улицах городов и сел Молдовы, подчеркнул ветеран МВД.

"Граждане нашей страны и постсоветских республик психологически не готовы к ношению оружия. Это стало неким кичем, элементом причастности к сословию обеспеченных людей. Даже на встречах крупных бизнесменов часто обсуждается вопрос - сколько у богача охраны и какие модели огнестрельного оружия у сотрудников службы безопасности - в наличии", - уверен собеседник.

Психологическая экспертиза, проводящаяся перед выдачей разрешения на оружие, не может стопроцентно обеспечить на будущее адекватное поведение человека. Вердикт специалиста выносится лишь на момент получения разрешения. То же касается и справки от нарколога - на момент проведения экспертизы человек может быть абсолютно трезв, но как он поведет себя позже, не ударится ли во все тяжкие, - гарантировать никто не сможет.

"Единственное, что может сделать сотрудник полиции в плане проверки - убедиться, есть ли сейф в квартире обладателя пистолета. А как он его носит каждый день, как может применить - одному Богу известно", - резюмировал Коваль.

Есть жизнь и без оружия

Молдавское общество может свободно обойтись без свободы продажи оружия, а долгое время, весь советский период истории, республика жила без этого. Сегодня, если наладить и интенсифицировать работу полиции, можно вновь вернуться к такой практике. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова высказал юрист Павел Мидриган.

"Я считаю, что следовало бы запретить ношение оружия в Молдове. Сегодня на руках у граждан страны - несколько тысяч разновидностей огнестрельного оружия. Это создает опасные тенденции. Более того, все больше появляется в стране незарегистрированного огнестрельного оружия, а многие преступления, совершенные с его применением, остаются нераскрытыми", - отметил эксперт.

Мидриган уверен: сегодня в Молдове и общественная остановка противоречит выдаче разрешений на оружие. Общая нервозность населения, проявления агрессии на фоне бедности населения, злоупотребление алкоголем приводят к повышенным рискам. И никто не может гарантировать, что человек не достанет пистолет, который он носит законно, и не применит его без особого на то повода против обидчика или оппонента по дискуссии.

Если вы в первом акте повесили на стену пистолет, то в последнем он должен выстрелить. Иначе — не вешайте его. Эта мудрость как никогда точно характеризует ситуацию с ношением оружия в Молдове. Никто не знает, где может прогреметь роковой выстрел.

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