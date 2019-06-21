Обрушатся ли другие дома в Атаках - в правительстве Молдовы дали ответ

В пятницу состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы, на котором было решено, как поступить с домами, находящимися по соседству с рухнувшей девятиэтажкой.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Дом, частично обрушившийся в Атаках в среду вечером будет полностью снесен, а другие многоэтажки, находящиеся рядом будут тщательно проверены специалистами из строительной отрасли, чтобы определить - не находятся ли они в рисковой ситуации. Об этом сообщила в пятницу премьер-министр Молдовы Майя Санду по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы.

"Мы должны найти компанию, которая займется сносом обрушившегося здания. Но в первую очередь мы должны предоставить финансовые компенсации пострадавшим. Коллегам из других министерств в срочном порядке предстоит определить стоимость квартир в данном населенном пункте", - заявила Санду.

В Атаках продолжаются работы по разблокированию участка, где обрушилась часть многоэтажного жилого дома, а специалисты снимают плиты, которые могут обрушиться в любой момент с высоты с оставшейся части строения, сообщил глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михаил Харабаджиу.

"Специалисты ведомства будут работать столько, сколько нужно, чтобы разблокировать микрорайон, в котором произошел инцидент", - сообщил Харабаджиу.

В среду поздно вечером стало известно об обрушении части жилого дома в городе Атаки - тишину провинциального городка нарушили сирены спецмашин. Благодаря оперативной работе спасателей удалось избежать жертв.

При обнаружении первых тревожных признаков было принято решение об эвакуации, и всех людей успели вывести до того, как здание рухнуло. Инцидент произошел по улице Приетения, 153.

Мэр Атак Василе Трагира заявил, что решение об эвакуации было оперативно принято на местном уровне, когда было установлено, что дом находится в аварийном состоянии. Эвакуация началась в 18.00, а дом рухнул через несколько часов, в 21.20.

Благодаря оперативной работе спасателей, удалось вывести всех людей, пострадавших нет. По данным ГИЧС, были эвакуированы 46 человек, в том числе 11 детей.

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