Магазины и заправки duty free на въезде в Молдову запретят

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Парламент в срочном порядке разработает проект закона, который запретит появление заправок и магазинов duty free на въезде в Молдову. С такой просьбой обратилась к депутатам премьер Майя Санду.

"Заправки, магазины, бары и рестораны duty free на въезде в Молдову и приднестровский регион будут запрещены… Кроме того факта, что соответствующих законодательных норм нет ни в одной стране мира, национальный публичный бюджет несет потери в сотни миллионов леев", - написала Санду в четверг на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, действующее правительство не допустит появления таких законодательных инициатив в будущем и аннулирует все принятые предыдущими властями.

Как в Молдове появилось новое правительство

Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня подписали временное политическое соглашение. В этот же день на экстренном заседании парламента избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Конституционный суд признал эти решения незаконными и решил временно передать полномочия президента и.о. премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября (в пятницу).

Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признали решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы 14 июня принято решение, что политическое формирование уходит из власти через отставку правительства.

Конституционный суд 15 июня объявил, что аннулирует свои вердикты, принятые 7-9 июня. "В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда.

Таким образом, стало понятно, что высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

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