Посол России в Молдове почтил память павших в Великой Отечественной

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Сегодня, 22 июня, в Молдове отмечают памятную и скорбную дату - день начала Великой Отечественной войны. Утром в субботу состоялось возложение цветов на мемориале "Вечность" в Кишиневе, в котором приняли участие спикер парламента РМ Зинаида Гречаная, представители дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране, а также сотни жителей Кишинева, активисты общественных организаций и политических партий.

После церемонии возложения цветов к Вечному огню посол РФ в Молдове Молдова Олег Васнецов в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова подчеркнул важность бережного сохранения памяти о подвиге воинов, павших на фронтах Великой Отечественной.

"Этот день очень символичен для всех нас. Он воспринимается всегда с большой грустью, потому что в этот день началась война, и это была колоссальная трагедия, которую испытал весь советский народ, многие народы, вставшие на борьбу с фашизмом. И всегда надо помнить, что наш мир был обретен колоссальнейшей ценой, ценой жизни миллионов людей", - сказал Олег Васнецов. - Этот день должен оставаться в памяти каждого человека, каждой семьи, как и светлый праздник Дня Победы".

Глава российской дипломатической миссии отметил, что необходимо воспитывать новые поколения в духе сохранения памяти о подвиге героев, борцов с фашизмом, оградить молодых людей от фальсификаторов истории, не допускать искажения исторических фактов.

В воскресенье 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска и их пособники вероломно, без объявления войны, напали на Советский Союз. Советские пограничники и подразделения Красной Армии на территории Молдовы одними из первых приняли неравный бой с превосходящими силами противника, долгое время сдерживая вражеские войска на рубеже государственной границы.

В Молдове 22 июня отмечается как День памяти жертв фашизма. Эта памятная дата учреждена постановлением парламента в 1990 году.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза, ни одного из которых, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых.

В мае 2019 года в Молдове проживали 412 ветеранов Великой Отечественной войны.

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