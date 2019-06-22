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Девушка

В Тирасполе пожилой мужчина полгода платил школьнице за интим

CC0 / Pixabay / Counselling
Общество
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Когда все раскрылось, растлитель пытался убедить свою жертву дать ложные показания в суде.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. В Тирасполе 50-летний мужчина на протяжении полугода платил 14-летней школьнице за интим.

По сообщению Следственного комитета Тирасполя,  завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней и в принуждению к даче ложных показаний.

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CC0 / Pixabay / Greyerbaby
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По данным следствия, в июне 2018 года обвиняемый познакомился с 14-летней школьницей,  якобы для дружеского общения, но, как выяснилось позднее, его намерения были иными. 

На протяжении некоторого времени мужчина вступал с ребенком в интимные отношения. При этом обвиняемый точно знал о возрасте девочки и, пользуясь ее доверчивостью, сознательно совершал преступление. Кроме того он заинтересовывал подростка материально, и регулярно платил ей за встречи.

В декабре 2018 года о происходящем стало известно родителям девочки. Они незамедлительно обратились с заявлением в правоохранительные органы.

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Обвиняемый, уже зная о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, встретился с потерпевшей и угрожая, требовал от нее дать ложные показания, о том, что  в процессе общения она якобы ввела его в заблуждение, сказав, что ей не 14 , а 16 лет.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемый содержится под стражей.

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Теги:
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